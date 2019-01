Recorte de personal afecta al Club del Abuelo

Chihuahua.- El jardín del abuelo se vio afectado a inicio de año por el recorte de personal de Gobierno del Estado, por lo que dos trabajadores fueron removidos de sus cargos, lo que generó inconformidad entre algunos de los beneficiarios, no obstante, el centro sigue trabajando de forma regular ayudándose del voluntariado y el servicio social de estudiantes universitarios.



Hasta esta redacción se denunció la problemática por la cual una maestra que laboraba en el lugar perdió su empleo, con lo que varias personas, quienes tomaban su clase decidieron seguir con ella; sin embargo, tuvieron que hacerlo en otro sitio. Según explicó Elena Alicia Chávez, coordinadora del centro, se trató de un tema en el cual no se tuvo ninguna injerencia, pues la orden de recorte viene desde más arriba y aseguró que no se trata de un asunto personal en contra de la trabajadora, sino que fue circunstancial.



A pesar de que estuvo dando clases como instructora voluntaria, mientras que los usuarios la apoyaban con aportaciones que ellos mismos estuvieron dispuestos a otorgarle para ayudarla con su situación económica.



Actualmente, en materia operativa sólo se cuenta con siete trabajadores, más dos de limpieza, mientras que alrededor de 12 voluntarios, entre los que destacan alumnos de universidades que hacen su servicio social, imparten hasta 110 actividades, con las que cuenta el centro que tiene un flujo mensual de hasta 2 mil personas.



Por lo anterior, la coordinadora reconoció que sí se han visto afectados, pues con muy poco personal deben realizar mayores tareas.



Podría ser hasta marzo, si hubiera recurso de la Federación para contrataciones cuando la situación pueda estabilizarse. Sin embargo, quienes deseen apoyar con clases o ayudar a este centro deportivo y cultural para los adultos mayores, puede acudir a sus oficinas para mayor información y sumarse a estas actividades.