Vencieron 201 mil 942 credenciales del INE en el estado de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Un total de 201 mil 942 credenciales del Instituto Nacional Electora (INE) vencieron y fueron excluidas del padrón en el Estado de Chihuahua este pasado 1 de enero de 2019.



Comunicado íntegro:



En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 139 de la Ley General de Instituciones Procedimientos Electorales (LEGIPE), la ciudadanía puede solicitar un trámite registral, razón por la cual, la Campaña de Actualización Permanente 2018 - 2019 (CAP 2018-2019) dio inicio el 16 de diciembre de 2018 y concluirá el 31 de agosto de 2019.



El objetivo de las actividades de difusión por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) es informar a la ciudadanfa que no tiene Credencial para Votar, la tiene desactualizada, extraviada o no vigente, que podrán inscribirse en el Padrón Electoral, actualizar su domicilio, corregir datos en su registro electoral, renovarla por pérdida de vigencia, reponerla en caso de pérdida e irla a obtener, en cualquiera de los Módulos de Atención Ciudadana del INE, durante la CAP 2018 - 2019.



En este orden de ideas, en la siguiente tabla se puede constatar la cantidad de Credenciales para Votar con Fotografía que perdieron su vigencia en el año 2018, y que los ciudadanos requieren reemplazar para poder contar con la misma como medio de identificación, y puedan realizar sus trámites ante las diferentes instancias públicas y privadas (bancos), ya que su credencial quedo sin vigencia y fueron dadas de baja del Padrón Electoral y por consecuencia de la Lista Nominal de Electores, no podrán ser utilizadas para votar ni como medio de identificación:



Acuerdo del Consejo General por el que serán excluidos del Padrón Electoral las Credenclaies para Votar cuyo último recuadro para el marcaje del voto es el "18" y Credenciales con Vigencia Impresa 2018.



Los ciudadanos pueden acercarse a cualquiera de los 3 Módulos de Atención de Ciudadana en esta Ciudad de Chihuahua, ubicados en:



1. Módulo 080653. Boulevard Fuentes Mares #8207 , Local 1O, Plaza Austral, Col.



Mármol Viejo (frente a estación del MetroBus "Gemas").



2. Módulo 080651. Calle 19 y J. de la Luz Corral #1900, Col. Santo Nil'lo (atrás de Bancomer Universidad).



3. Módulo 080851. Ave. Tecnológico #4902, Plaza Daniel, Col. Granjas (frente a la Clínica 44 del IMSS).



La Credencial de Votar dura aproximadamente 10 días en ser entregada y los documentos requeridos son: Acta de nacimiento, medio de identificación con fotografía y comprobante de domicilio. Todos vigentes y en original.



Es importante mencionarle que por la saturación del servicio que se está presentando en los Módulos de Atención Ciudadana que hay en esta Ciudad de Chihuahua, se sugiere que los ciudadanos saquen su cita en el INETEL 01800433200 o en la página www.ine.mx.



Por lo anteriormente expuesto, se solicita su apoyo a fin de que se nos proporcione un espacio en el medio de comunicación a su digno cargo, mediante la inclusión de alguna entrevista, nota informativa o mensaje en relación con la información mencionada en el presente para que pueda ser difundida a la ciudadania y esté en condiciones de actualizar su información o de inscribirse en el Padrón Electoral.