Controversia por construcción de gasolinera en Cerro Grande

La construcción de una gasolinera en un predio ubicado en el Periférico Francisco R. Almada No. 6400, en la colonia Cerro Alto, antes llamado Baldío Juan Terrazas, ha causado diversas controversias entre vecinos a la zona, así como regidores del Ayuntamiento.Por su parte, el edil representante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rubén Castañeda Mora, dijo que estos asuntos debieron haber pasado por comisiones, ya que se trata de áreas naturales que se invaden por construir este tipo de negocios. "Por supuesto que no estamos de acuerdo.Debemos analizarlo y saber qué es lo que pasó y porqué se permitió esto. La verdad no recuerdo que este tema haya pasado a revisión, pero estamos seguros que no fue así y debió serlo.Si los ciudadanos están inconformes, nosotros desde Morena estamos con ellos", comentó el edil morenista.En contraparte a dicha opinión, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Adriana Díaz Negrete, comentó que este tipo de trámites al ser entre particulares no necesariamente pasan por el Cabildo, siempre y cuando la empresa cumpla con los requisitos que pide la dependencia municipal."Incluso nuestros requisitos son más exigentes que los federales. Mientras todo esté en regla, es permitido. Tengo entendido que esta área no afecta al cerro", argumentó la también representante del Partido Acción Nacional (PAN).En ese mismo tema, el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio García, manifestó que la administración municipal debe poner atención a este tipo de acciones, que si bien, son legales, éticamente pudiera no serlo y hay inconformidad de ciudadanos."Esta gasolinera en las faldas del Cerro Grande claramente afecta el paisaje natural y como administración debemos escuchar lo que opinan los ciudadanos, no únicamente las empresas o papelería", opinó el edil priista. La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología respondió con los antecedentes de este proyecto y la documentación que sustenta la legalidad de dicha construcción.Predio con superficie de 6 mil 134.68 m2 y clave catastral 710-008-007. Uso de Suelo asignados PDU 2040 vigente (21 de Septiembre 2013), Zona Especial de Desarrollo Controlado (Zedec). La constancia de zonificación, se dio el 5 de Marzo de 2018 con el oficio AUA 02400/2018, uso de suelo Zona Especial de Desarrollo Controlado (Zedec).El 6 de Abril de 2018, se emitió constancia de zonificación con número de oficio AUA 03390/2018, procedente condicionada a presentar un Estudio de Impacto Urbano y Ambiental.Resolución Procedente emitida por ASEA Agencia de seguridad, energía y ambiente, Ofcio ASEA / UGSIVC/DGGC/8021/2018 emitido el 5 de Julio de 2018.El dictamen No. PYC-0320/2018 del día 28 de Junio de 2018 emitido por la Coordinación Municipal de Protección Civil. Dictamen procedente de Impacto Urbano y Ambiental oficio SAU-DAPD 267/2018 del día 25 de Junio de 2018.La Licencia de Uso de Suelo oficio AUA 08647/2018 emitida el 9 de Agosto de 2018. Finalmente con fecha 14 de diciembre del 2018, se emitió la licencia para construcción de terracerías.