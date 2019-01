En el PRI nadie es indispensable: Mario Trevizo

Chihuahua, Chih.- “En el PRI nadie es indispensable, pero hoy más que nunca nos necesitamos todos”, expresó Mario Trevizo Salazar, exsecretario general de gobierno durante el sexenio de César Duarte, durante los encuentros con la militancia encabezados por la dirigente nacional Claudia Ruiz Massieu.



El exfuncionario estatal expresó que es tiempo de que el PRI reconozca los errores que cometió en el pasado, y que a poco más de seis meses de la derrota electoral del primero de julio el partido no se ha logrado recuperar.





“Por el contrario, el divisionismo se ha hecho presente, así como los ataques y las descalificaciones entre los priistas.”



Es tiempo de concordia, no de discordia, unidad no división, construcción no destrucción, es tiempo de reconciliación, en el PRI nadie es indispensable pero hoy más que nunca nos necesitamos todos, finalizó Trevizo Salazar.