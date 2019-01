Impacta carro a mujer en el Centro

Chihuahua, Chih.- Una mujer resultó con heridas leves al ser golpeada por el conductor de un vehículo en el cruce de las avenidas Independencia y Niños Héroes.



El percance ocurrió cuando la mujer que intentaba cruzar la avenida Independencia no se percató de la presencia de un vehículo Nissan Versa con placas de circulación EMG7238, cuyo conductor no pudo evitar el golpe.



Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar y tras revisar a la fémina determinaron que no era necesario su traslado al hospital.



Agentes de la Policía Vial tomaron nota de percance y elaboraron el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades.



Cabe señalar que testigos de los hechos aseguran que la mujer se lanzó deliberadamente hacia el vehículo.