Diputados de Morena operarán a favor de Santa Lucía, asegura PRD

Ciudad de México.- El vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Emmanuel Reyes Carmona, reveló que una de sus homólogas de Morena en San Lázaro, al confundirlo le confió que en una reunión de su bancada, se les informó cómo sería la consulta popular para decidir la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), y precisó cómo los legisladores de Morena van a incidir para que gane la opción de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, como lo propone Andrés Manuel López Obrador.



En conferencia de prensa, junto al presidente interino del PRD, Ángel Ávila, Reyes Carmona también reveló que la diputada de Morena le confió que van a direccionar a cada uno de los cuadros en los municipios.



"Hace unos días me encontré a una diputada federal de Morena y seguramente se confundió de diputado y pensó que su servidor era un diputado de Morena y me dijo: '¿compañero por qué no llegaste a la previa?'; le dije, 'compañera', simulando, para tratar de sacar información y le dije: 'discúlpame no pude llegar' y me dijo: 'compañero ya se estableció cómo va a ser la consulta vamos de tal manera a incidir para que el aeropuerto se dé en el que nuestro presidente electo está proponiendo, pero además vamos a direccionar a cada uno de los cuadros en cada uno de los municipios'", explicó el legislador perredista.



En este contexto, Ángel Ávila, presidente interino del PRD, anunció que el sol azteca no va a participar en este ejercicio e hizo un llamado a sus militantes y a la ciudadanía en general a no participar porque es ilegal y solamente van a acudir a votar los militantes de Morena para ratificar una decisión presidencial que ya se tomó.



"Es una consulta donde solamente participaran militantes de Morena, es una consulta para los militantes de Morena para ir a votar conforme la instrucción presidencial ha sido dicha, es una consulta totalmente irresponsable porque la van a hacer vinculatoria cuando no van a participar los ciudadanos, van a participar la militancia de Morena, pero es irresponsable porque se van a perder alrededor de 130 mil millones de pesos en una obra que lleva ya el 30%", dijo Ángel Ávila.



Ávila remarcó, que cualquier decisión que se tome sobre el Nuevo Aeropuerto deberá sustentarse con elementos técnicos y científicos "y no a los caprichos de una sola persona".



"Es importante que el presidente electo entienda que la campaña electoral ya terminó y debe respetar su compromiso de reconciliación nacional, si en verdad quiere la reconciliación debe abandonar su decisión de polarizar a la sociedad e iniciar un diálogo nacional y respetuoso".



"Dado que la próxima consulta popular no está apegada a la legalidad y sólo es un mecanismo para justificar la decisión ya tomada por el presidente electo, el PRD no avalará éstos actos ilegales y convoca a sus simpatizantes, militantes y a todos los ciudadanos en general, a no participar en esta consulta porque sus resultados serán parciales y sesgados por su ilegalidad, también desconocemos la legitimidad vinculatoria de esta supuesta consulta e invitamos al pueblo de México a reconsiderar el resultado que traerá lo que repitan las decisiones de un solo hombre, parece que esto es una calca de lo que sucedía en los antiguos regímenes controlados por el PRI", sentenció Ángel Ávila.