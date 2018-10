Pidió AMLO indagar a generales y almirantes

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador reveló que solicitó una investigación a generales y almirantes antes de decidir a los titulares de la Defensa y la Marina.



"Antes de decidir quiénes iban a ser los secretarios, pedí una investigación especial a la CNDH y cuando recibí la información del comportamiento de todos los generales en activo y los almirantes en activo, ya decidí quién iba a ser", dijo.



"Porque cuidé que no hubiesen recomendaciones sobre su actuación, así vamos a actuar hacia adelante en todos los casos".



En la entrega de resultados sobre foros de pacificación, el presidente electo prometió no apostar a la guerra, no ordenar nunca la represión y atender las causas de la violencia.



Asimismo, formar a fuerzas federales en derechos humanos, atender a víctimas y encontrar la verdad de caso iguala.