Por falta de agua, suspenderán clases en CDMX a partir del 31 de octubre

A petición de la comunidad escolar y de los alcaldes, la SEP determinó suspender clases el 31 de octubre y el jueves 1 de noviembre, ya que el 2 de noviembre, por ser día inhábil, de acuerdo con el calendario escolar 2018 -2019 tampoco hay clases.



De ese modo, la próxima semana solo habrá clases el lunes y martes en las cuatro mil 300 escuelas públicas, en tanto que en los planteles privados la decisión será de la propia escuela.





"La suspensión obedece a la escasez de agua que se prevé afecte a la capital del país en esos días”, informó la SEP





"La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México administra 4 mil 300 escuelas públicas con un total de un millón 300 mil alumnos de educación básica (inicial, preescolar, primaria, secundaria y especial)”, detalló la SEP.





ASÍ SERÁ LA CRONOLOGÍA.

A través de un comunicado señaló que, por acuerdo entre la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México de la SEP, las autoridades educativas locales y los alcaldes de la Ciudad de México, se suspenderán clases en las escuelas públicas de educación básica de la capital.La decisión se tomó a solicitud de la propia comunidad escolar, de los alcaldes y paraante la posibilidad de la escasez de agua en esos días, y que afectará a la Ciudad de México.En el caso de las escuelas particulares, cada una de ellas decidirá la suspensión de clases de acuerdo a sus necesidades y a la posibilidad de garantizar el agua para su estudiantado, la plantilla docente y sus trabajadores en general. Sin embargo, la SEP invita a estos colegios a que se sumen a la suspensión, que busca primordialmente proteger la salud de la comunidad escolar capitalina.Se prevé que el paro del 100 por ciento en el Sistema Cutzamala sea desde las 8:00 a.m. Las autoridades estiman que se alcanzarán a llenar los tanques, por lo que ese día el servicio de entrega de agua a través de pipas será sólo medio día.. La falta de agua en la ciudad será del 50 por ciento, pero consideran que, en los hogares, las escuelas, edificios y hospitales, deberá de haber agua almacenada.Deldías que no serán laborables, se abastecerá del líquido a las colonias con mayor escasez y se buscará garantizar que escuelas, hospitales, reclusorios y asilos tengan llenos sus depósitos para el lunes 5 de noviembre.se restablecerá el suministro de agua del Sistema Cutzamala a las 5:00 am, por lo que espera poder llenar los tanques para dar servicio desde el lunes de manera parcial.Delaunque los tanques estarán llenos, las reservas del líquido en la ciudad se prevén estén disminuidas por lo que la entrega de agua mediante pipas se mantendrá.Será hasta elcuando deberá de estar estabilizada la mayor parte de la red, no obstante, se mantendrá el apoyo de pipas en colonias donde continúe la falta de agua continúe.