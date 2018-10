Próximo gobierno se compromete a no apostar a la guerra: López Obrador

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, destacó esta tarde que su gobierno se compromete a "no apostar a la guerra" para lograr la pacificación del país.



En la clausura de los foros los foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional, el mandatario electo destacó que no apostar por la guerra “significa no optar por el exterminio de los seres humanos, el que no haya masacres en nuestro país, el que podamos garantizar la paz y la tranquilidad sin el uso extremo de la fuerza”.



Destacó que dichas acciones tienen que ver con la actitud del presidente de la República, sus convicciones y su proceder.



"Antes se pensaba que el presidente de México tenía que utilizar la fuerza u ordenar el uso de la fuerza en extremo (…). Cuando hay violencia extrema del Estado no es exento de participar en esos actos o de ordenarlos el presidente de la República, son temas muy complejos, delicados, pero tenemos que hablar con la verdad, ya basta de la simulación, de echarle la culpa a los de abajo, a los que reciben instrucciones, a los que reciben órdenes”, comentó,



"Por eso, mi compromiso de no ordenar nunca la represión a los ciudadanos”, agregó.