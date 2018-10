Defiende AMLO consulta sobre NAIM; pide tranquilidad

Ciudad de México— El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no habrá fraude en la consulta para decidir si se continuará o no con la construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco.



"Tiene toda la seguridad porque los ciudadanos están cuidando de que las cosas se lleven a cabo con limpieza; los mexicanos quieren que haya legalidad".



Al acudir a votar en la urna instalada en la explanada de la alcaldía de Tlalpan, donde vive con su familia, el mandatario electo afirmó que se respetarán las inversiones, por lo que los empresarios pueden estar tranquilos.



"Pueden estar tranquilos los financieros, los corruptos no, esos están muy nerviosos".



En ese sentido, López Obrador dijo que buscará a los empresarios involucrados en la obra, como Carlos Slim y Jerónimo Gerard. "Son como cinco grandes empresas las que están trabajando, de ellos lo que he sabido, incluso algunos me han mandado a decir, que no hay ningún problema. Lo que decidan los ciudadanos. Eso me lo han mandado a decir dos o tres de ellos de estos grandes", señaló.



Jesús Ramírez, vocero de López Obrador, señaló que el tabasqueño no tachó ninguna opción en su boleta. Al ser cuestionado, el Mandatario electo dijo que su voto fue secretó y votó "por la democracia".



En esta mesa de recepción hay disponibles 2 mil 400 papeletas, en las que, de las 8:00 a las 18:00 horas, ciudadanos optarán por la continuidad del NAIM o por la ampliación del aeropuerto militar de Santa Lucía, propuesta que defiende el Gobierno entrante.



En este punto también emitirá su voto Jesús Ramírez, designado vocero del próximo Gobierno.



Ciudadanos comenzaron a formarse desde las 8:00 horas, cuando inició la votación.