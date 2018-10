Iban a matar al Cardenal

El cardenal Norberto Rivera iba a ser asesinado en el ataque del domingo pasado, de acuerdo con investigaciones de la Procuraduria General de Justicia de la Ciudad de México.



Las grabaciones confirman que no hubo intento de amagar a los dos guardaespaldas que se encontraban en la cochera y los agresores no llevaban consigo maletas para guardar posibles objetos de valor, difundió La Silla Rota.



“La primera teoría era que se trataba de un intento de robo, pero los estudios periciales han ido revelando que existen más indicios de un atentado. El Ministerio Público esperaba la declaración del cardenal, ya sea por escrito o personal, con el propósito de averiguar por qué podría haber sido un objetivo, pero todavía no se ha dado.



“Dicha postura se robusteció también por el hecho de que el modo de operar de ladrones a casa habitación generalmente evita a toda costa enfrentamientos con víctimas o policías. Ello debido a que un robo con violencia y tentativa de homicidio amerita prisión preventiva y el hurto sin violencia no”, agregó La Silla Rota.



La llamada está siendo analizada por medio de las antenas de una compañía de telefonía, con el objetivo de obtener los números que participaron en la comunicación y luego rastrearlos.



Al parecer se realizaron al menos dos llamadas en los instantes previos al tiroteo y otra más minutos antes; se cree que también hubo fuga de información del círculo cercano a Rivera, con el fin de que los delincuentes supieran horarios, movimientos y el número de guardaespaldas con los que contaba.