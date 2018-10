Vota AMLO en consulta por nuevo aeropuerto

Ciudad de México- Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, acudió a votar hoy por la mañana en la consulta por el nuevo aeropuerto en una casilla instalada en la delegación Tlalpan.



El presidente electo, quien convoca al ejercicio, aseguró que buscará a los inversionistas que buscan construir la terminal aérea en Texcoco, como Carlos Slim.



Previo a emitir su voto en la encuesta, AMLO afirmó que el sector financiero puede estar tranquilo por la decisión que se tome en torno a esta obra y que algunos contratistas en Texcoco le han manifestado que serán respetuosos de la misma.



En la calle de Francisco I. Madero, en Tlalpan, reiteró que en caso de que sea cancelada la obra del NAIM en Texcoco, no habrá debacle financiera y aseguró que los contratos firmados serán respetados.



“Lo que se decida de manera democrática va a ser respaldado por el gobierno y los contratos que existen en la construcción en Texcoco, en el caso que se elija Santa Lucía, serán respaldados y protegidos; garantizada la imparcialidad e inversión”, dijo.



Aclaró que algunos de los contratistas de la obra del NAIM en Texcoco han manifestado que serán respetuosos de la decisión ciudadana resultado de esta encuesta que inició hoy y terminará hasta el próximo domingo en más de 500 municipios del país.



“Lo que he sabido y algunos me han dicho es que no hay problema y respetarán lo que decidan los ciudadanos. Eso me lo han mandado a decir dos o tres de ellos”, indicó.



Al ser cuestionado sobre si la consulta es vulnerable al acarreo, compra de voto, entre otras irregularidades, López Obrador aseguró que sólo “para la ratería y la corrupción”.



Resaltó que la misma ciudadanía es la que vigila este ejercicio; no obstante, acusó que hay intereses que se oponen y descalifican a la consulta y al cambio que se busca para el país.



“Los ciudadanos están cuidando que las cosas se lleven con limpieza; quieren que haya legalidad, honestidad, democracia. Son los que tienen intereses creados los que no quieren el cambio y quieren más de lo mismo, que siga la corrupción, pero ya se acabó”, afirmó.