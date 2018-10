Beneficiaria de ayuda de El Chapo le manda bendiciones al capo

Esta semana usuarios de redes sociales se sorprendieron luego de que se divulgaran imágenes de supuesta ayuda que mandó Joaquín El Chapo Guzmán a personas afectadas por las lluvias en Sinaloa.En las fotografías se pueden observar camiones cargados de colchones y parrillas, supuestamente de parte de El Chapo, pues los objetos tenían las iniciales ‘JGL’ con un logotipo de una gorra negra.Las postales fueron compartidas en las cuentas de Emma Coronel, esposa de El Chapoy de su hijo Iván Archivaldo Guzmán.La polémica no termina, pues la noche de este jueves apareció un video en las historias de Instagram de Emma Coronel y de Alfredo Guzmán en el que una señora, al parecer, de la tercera edad, agradece la ayuda y por si fuera poco pide que Dios bendiga al Chapo:"Que Dios lo bendiga, de parte mía, allá, El Chapo Guzmán, que Dios le pague” [sic].La mujer fue filmada afuera de su casa y al lado de un colchón que también tenía las letras ‘JGL’.Se supone que las redes sociales a nombre Emma Coronel no son de ella, o al menos, no las administra, pues hace unos días señaló que ella no tiene Facebook ni Instagram; no obstante, siguen apareciendo publicaciones con referencia a su persona y a la de su esposo.Mira aquí las imágenes:A pesar de que El Chapo Guzmán es un criminal, se ha ganado el agradecimiento de personas vulnerables.