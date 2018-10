Cierran puertas a los cabilderos

Ciudad de México— Los cabilderos ya no tienen cabida en la negociación del Presupuesto de Egresos y se acabó la etiquetación de recursos por parte directa de los legisladores, anunció el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar.



Aseguró que los cabilderos son "coyotes" que cobraban moches hasta del 30 por ciento en las gestiones que hacían en la Comisión de Presupuesto.



Dijo que son una plaga, por lo que la negociación se está haciendo de forma directa con Gobernadores, alcaldes y universidades, entre otros responsables de ejecutar gasto.



"La verdad es que les hemos cerrado las puertas. No habíamos medido la magnitud de un proceso de descomposición muy grande donde gestores, cabilderos, un sistema de coyotaje enorme.



"La atención que estamos teniendo, yo en particular, es, aunque sea desgastante, (debemos) ir a los estados y hablar directamente con los presidentes, reunirnos con los Gobernadores, tener pláticas con todos los rectores saltando, de manera definitiva, toda una plaga que se había enquistado y que ya había hecho de la negociación presupuestal usos y costumbres", manifestó Ramírez Cuéllar en entrevista.



El diputado llamó a Gobernadores y Alcaldes a acudir directamente a la Comisión, para que ya no sean extorsionados.



Sugirió que se pongan en la Cámara fotos de los cabilderos como las que hay en los bancos para ubicar a los asaltantes.



"Que la gente ubique quién es un cabildero registrado o sin registro, pero ya esa plaga tiene que caer, es insoportable, la verdad. Es una plaga insoportable y ofensiva".



Ramírez Cuéllar también expresó que dentro de los "usos y costumbres" que había en la negociación del Presupuesto, se acabará con la etiquetación de recursos por parte de los legisladores.



"Yo les he dicho también a mis compañeros diputados, de todos los partidos, que el diputado no va a etiquetar, se acabó la época de la etiquetación.



"Ese verbo de que yo etiqueto, tú etiquetas, nosotros etiquetamos, era sencillamente una extorsión y además una dispersión de recursos para obras que no tenían absolutamente ninguna trascendencia", manifestó.



Indicó que se espera la presentación de las iniciativas del paquete presupuestal en la fecha límite, el 15 de diciembre.



Asimismo, mencionó que la atención se está dando de manera distinta a fin de lograr una relación cordial con todos los gobernadores y se están instalado comisiones técnicas con diputados federales y ayuntamientos.



"Lo que sí es aquí yo nunca había visto es una plaga de gestores y de coyotes que vienen a nombre de ayuntamientos y de otros actores que por ley tienen derecho al gasto federalizado.



"La información que nos dan muchos presidentes municipales ahora era de cobros de hasta 20, 30 por ciento que les pagaban a los gestores, entre ellos muchos miembros de anteriores legislaturas. Y la posición de la presidencia de la Comisión de Presupuesto es que este sistema se va a acabar", aseveró.