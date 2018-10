Insisten en regular publicidad oficial

Ciudad de México— Luego de que en mayo pasado el Congreso, dominado por el PRI, aprobara la Ley General de Comunicación Social, bautizada como "Ley Chayote", organizaciones civiles proponen una nueva iniciativa para regular la publicidad gubernamental.



Encabezado por Fundar y Artículo 19, el colectivo #MediosLibres presenta hoy su propuesta de Ley General de Publicidad Oficial, que en su artículo 5 establece como objetivos evitar que se superen los topes presupuestales y que el pago por difusión se convierta en un premio para medios afines a las autoridades.



En la argumentación, la iniciativa señala que tan sólo en 2017 la administración de Enrique Peña Nieto gastó 11 mil 240 millones de pesos en publicidad oficial, de los cuales 6 mil 875 millones son recursos sobreejercidos.



Propone crear un Fondo de Fomento a la Pluralidad, Investigación y Capacitación a Periodistas, con un porcentaje de lo asignado a comunicación social y publicidad.



Para la labor de difundir información institucional y exclusivamente con fines informativos, educativos o de orientación social, se plantea que los recursos asignados no excedan el 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, y que las modificaciones presupuestarias sean hasta de un máximo del 10 por ciento.



Al INAI le encarga la elaboración y el seguimiento del padrón nacional de medios de comunicación y la evaluación de la publicidad oficial, así como atender quejas por mal uso de la publicidad.



En tanto, al Inegi le asigna la realización de un "Estudio de audiencias, lectoría, cobertura y penetración".



"La publicidad oficial debe corresponder a información que tenga por objeto satisfacer los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para violar los derechos humanos o con fines electorales o partidario", indica la iniciativa.



"No debe ser utilizada como propaganda encubierta de personas, partidos políticos y servidores públicos o de sus intereses, ni ser utilizada para la estigmatización de sectores opositores o críticos de las autoridades".



En septiembre pasado, el próximo coordinador de Comunicación Social del Gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, se reunió con representantes de Artículo 19 y Fundar para explorar la ruta de una nueva ley de publicidad oficial.