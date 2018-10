Llega segunda caravana de migrantes a México

Tulancingo— Un grupo de personas perteneciente a una segunda caravana de migrantes centroamericanos cruzó ayer a México a través del río Suchiate, ante la imposibilidad de pasar por el Puente Internacional Rodolfo Robles.



Según información de la agencia Efe, el director de Atención a Personas Migrantes y Refugiados de Suchiate, Sergio Sies Cabrera, informó que tienen registro de al menos 195 personas de varias nacionalidades que han cruzado el río.



Precisó que los migrantes no pudieron ingresar por el puente internacional debido a que hay "barreras" del Instituto Nacional de Migración (INM) y autoridades de seguridad.



"Se ha incrementado la vigilancia, el puente sigue cerrado. La segunda caravana va ingresar paulatinamente por el río (Suchiate)", agregó.



Por su parte, la alcaldesa de Suchiate, Sonia Eloina Hernández, informó que el Municipio se encuentra preparado para atender a los migrantes.



"No sabemos dónde pare esto. Estamos preparados para atender con medicinas, dando dónde dormir con albergues. Para nosotros representa gastos. Es el hambre que les aqueja lo que obliga a emigrar", dijo.



A la mitad del río, en una lancha inflable, agentes migratorios exhortaron a los migrantes a no cruzar en balsas de manera ilegal.



Las recordaron que a las personas que no cuentan con el permiso respectivo se les niega el ingreso a territorio mexicano.



De igual forma custodian la zona agentes de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y el Ejército.



El grupo de migrantes forma parte de una segunda caravana de unos mil 500 hondureños que también busca llegar a Estados Unidos y que partió de San Pedro Sula poco después del primer contingente.