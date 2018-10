Yo no me escudo en una charola como la Marina: 'El Mencho'

El narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, sabe que su actividad criminal está mal, se cree un héroe y además quiere morir ‘peleando y haciendo lo que le gusta’.



Una cartada dada a conocer por Radio Fórmula y leída por el periodista Ricardo Rocha, revela algunos aspectos del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).



"Soy mexicano y soy enemigo de quien me ha atacado, no tengo miedo", así comienza la carta del hombre por el que Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares de recompensa y México 30 millones de pesos.



Oseguera acepta que lo que hace no está bien, pero también cree que la Marina está igual.



"Es cierto que lo que hago a lo mejor no está correcto, pero no me escudo en una charola como lo hace la Marina para pisotear a los habitantes de esta nación", agrega la misiva leída en la radio.



En los últimos meses, el CJNG ha presumido su poderío. Por eso la Mariana lo persigue cada vez con más fuerza.



Este cártel es un ejército. Un video difundido en julio pasado mostró una caravana de vigilancia por la sierra de Nayarit. Montada en un vehículo, aparece una M82, el fusil de alta potencia que llaman “Calibre 50” o “Matapolicías”.



El video circuló en medios como WhatsApp, pero también en redes sociales. En él se aprecian varios vehículos estacionados a lo largo de una carretera. Hombres yacen sobre el asfalto con armas de alto calibre; otros se saludan, recorren la vía de alta velocidad, muestran sus armas. No están preocupados, o temerosos. No están huyendo, o agazapados. Más bien celebran, se dan ánimos. Incluso se toman videos y fotos entre ellos.