Atrae consulta; fallan candados

Ciudad de México— El primer día de consulta sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) convocó a 184 mil 154 ciudadanos en todo el país.



En el ejercicio proliferaron fallas, como la votación múltiple -debido a deficiencias en la aplicación que capturaba el nombre de los participantes-, miles de ciudadanos respondieron al llamado del próximo Gobierno.



Para el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo de colaboradores, la cifra de votantes rebasó las expectativas.



"Estuvo muy bien y va a estar cada vez mejor, mañana, pasado, hasta el domingo. Yo confío en la consulta porque confío en la gente. Los mañosos, los corruptos, son muy pocos; el pueblo de México es un pueblo bueno, limpio", manifestó.



¿Por tantos errores no debería anularse la consulta?, se le preguntó anoche.



"Eso es lo que quisieran los corruptos", respondió.



"Los corruptos no quieren la consulta. Entonces por eso están en una contracampaña; están en su derecho".



En el reporte difundido ayer no se describió cuántos sufragios fueron a favor de continuar el proyecto en Texcoco ni cuántos por trasladarlo a Santa Lucía.



Además de los votos múltiples, registrados en varias ciudades del País, no hubo boletas foliadas y la tinta aplicada a los votantes se limpiaba fácilmente con agua y jabón.



Por la tarde de ayer, el próximo vocero presidencial, Jesús Ramírez, reconoció "problemas técnicos" en el funcionamiento de la aplicación, lo que permitió los votos múltiples.



"Ya se hizo una intervención técnica para ampliar el ancho de banda y para evitar que esto siga ocurriendo.



En estos momentos ya está estabilizada la aplicación", manifestó.



No obstante, Reforma repitió el ejercicio del voto múltiple, y se volvió a consumar sin ninguna observación por parte de los funcionarios de casilla.



La realización de la consulta llegó hasta el Congreso, donde panistas y priistas cuestionaron el ejercicio.



"No es consulta porque no es legal, no es representativa, porque no genera certidumbre ni confianza. Porque quienes la promueven, quienes la organizan, han expresado ya su inclinación por una de las dos alternativas", reprochó el priista René Juárez.



"Es una irresponsabilidad lo que están haciendo", acusó el panista Damián Zepeda.