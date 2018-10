Cuando las mujeres del narco se exhiben en redes

El narcotráfico no sólo desempeña un papel importante en la economía mexicana, sino también refleja un estilo de vida que aunque a la sociedad no le gusta hablar mucho del tema, es una realidad.Los vendedores de droga callejeros, los pistoleros y los capos no se visten igual en Sinaloa que en Ciudad Juárez, o Reynosa.Lo que es cierto es que en todos los casos las armas son un lugar común, al igual que las mujeres.Esta semana La Silla Rota publicó un breve texto acompañado de imágenes relacionadas con narcotraficantes, bajo el título de ‘Así se exhiben las mujeres del narco’.La mayoría de las fotografías fueron subidas a redes sociales o compartidas por WhatsApp.