Defiende Ebrard invitación a Maduro

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard, quien será Canciller en la próxima Administración, defendió la invitación al Mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, a la ceremonia de investidura de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República.



Ante las expresiones de rechazo a la visita del Mandatario venezolano por la crisis política en ese país, Ebrard indicó que la política exterior de México se rige por el respeto y reconocimiento a todos los Gobiernos del mundo.



"Puede haber muchos argumentos (contra la visita de Maduro), pero México respeta a todos los gobiernos de todo el mundo; lo mismo que se dice sobre Venezuela alguien puede decir sobre Corea del Norte o sobre Estados Unidos, o (lo que) la representación palestina que existe en México, que también está invitada al evento, podría decir respecto a otros países como Israel, o Israel respecto a Palestina. Es de nunca terminar.



"Nosotros respetamos a todos los países, a todos los gobiernos y todos los pueblos de la Tierra, y están todos invitados para esta gran ceremonia que, además, a nivel mundial, tiene una gran respuesta; más bien, creo que tendríamos que estar complacidos como mexicanos del respeto que se le tiene a México", refirió en entrevista.



El ex Jefe de Gobierno capitalino precisó que se extendieron invitaciones a todos los gobiernos del mundo, y que México es un país muy importante en el tablero mundial y que debe asumir ese rol.



"México va a sostener una política exterior de amistad y de respeto a todos los pueblos del mundo, entonces, alguien puede opinar en contra de un dirigente o un presidente y otro, con otra ideología, en contra de otro, pero México no prejuzga sobre eso. Nosotros invitamos a todos.



"Simplemente démonos cuenta de que México es un país muy importante y que no debe ni puede -ni lo haríamos- decir qué país sí viene y qué país no viene", advirtió.



Ebrard afirmó que se tiene la confirmación de la asistencia de 15 Jefes de Estado, 3 vicepresidentes y hasta una treintena de ministros.



En Twitter, informó de más confirmaciones a la ceremonia del 1 de diciembre. Destacó la presencia de Nicola Girasoli, Nuncio en Perú, como representante de la Santa Sede; también vendrán gobernadores y Alcaldes de EU.



Entre los representantes de Estados Unidos destacó a los gobernadores de Arizona y Nuevo México: Doug Ducey y Susana Martínez.



Y los alcaldes de Columbia, Stephen K. Benjamin; de Louisville, Bryan K Barnet; de Dayton, Nan Whaley; de Los Ángeles, Eric Garcetti; de San Antonio, Ron Nuremberg; de Browsnville, Tony Martínez; de El Paso, Dee Marco, el ex alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa.