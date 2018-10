Desairan Estados ahorro en medicinas

Ciudad de México.- En la compra consolidada de medicamentos para el ejercicio fiscal 2019 participarán sólo 15 estados, siete menos que en la adquisición pasada.



Éste será el año, después de 2013, en el que menos entidades se sumen a la megacompra que encabeza el IMSS, pese a que la Secretaría de Salud ha exhortado a las entidades a unirse al procedimiento.







En 5 años esta estrategia de compras ha generado en total ahorros por 17 mil 393 millones de pesos, según datos del Seguro Social.







Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Coahuila, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán nunca han participado.







Pablo Montes, investigador anticorrupción del IMCO, dice que no hay una explicación racional de por qué los estados no participan.







"Nos lleva a tener cuestionamientos como que el Estado selecciona algún proveedor que tal vez quiera beneficiar. Lo preocupante es que estas entidades que nunca se han sumado están pagando de más por artículos y medicamentos", indicó.







Según el IMSS, los Estados argumentan que la compra no garantiza un abasto ni distribución de medicamentos eficiente y al comprar por su cuenta pagan hasta 70 por ciento más caro.







De 2013 a 2018, los estados que han participado en las compras consolidadas han ahorrado 2 mil 39 millones de pesos. Y tan sólo en las compras de 2017-2018 el ahorro de las 22 entidades federativas incluidas se estimó en 164 millones de pesos, según datos de la dependencia federal.







Montes urgió a que los estados que deciden no participar en la compra consolidada de medicinas e insumos para la salud, que encabeza el IMSS, tendrían que justificar por qué desairan el procedimiento y de qué manera realizarán ellos sus adquisiciones.







"Un cambio legislativo que pudiera servir es que cuando se hagan estas compras consolidas, donde invitan a todas las dependencias, que aquellas que decidan no hacerlo tengan que justificar el por qué no.







"Esto podría ser muy informativo y muy útil, y también serviría para perfeccionar las compras consolidadas que, como todo proceso de Gobierno, no son perfectas", explicó.







Además, recordó que los procedimientos de compra estatales, sin recursos federales, no están obligados a publicarse en el portal de compras del Gobierno federal.







"Los estados no lo suben a Compranet y eso, con todas las deficiencias que pudiera tener Compranet, mina la transparencia del procedimiento", apuntó.







El investigador del IMCO destacó que las compras consolidadas del sector salud, al solicitar tantos productos, logran obtener mejores precios y se lleva un proceso transparente y planeado.







Y, destacó que es necesario generar nuevos mecanismos de transparencia y control para las adquisiciones estatales.







La convocatoria de licitación pública para la compra consolidada del sector salud se publicó en el DOF el 16 de octubre.







De acuerdo con ella, ayer se recibirían las propuestas de los proveedores interesados en participar en la compra nacional de medicamentos y este fallo se da a conocer el 7 de noviembre.







Además del IMSS y los estados, en la megacompra de medicinas participan otras cuatro dependencias federales: ISSSTE, Pemex, Sedena y Semar, así como 23 institutos de la Secretaría de Salud y hospitales.







Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico, que realiza investigación sobre el sector de medicamentos, señaló que algunas entidades prefieren adquirir fármacos a través de servicios integradores, que incluyen distribución y dispensación.







"Lo que logran con ello es garantizar que a través de un modelo de este tipo puedan estar cubriendo las necesidades de manera puntual y que se atienda de manera pronta a los pacientes", expuso.