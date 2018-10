El Chapo Guzmán llegará a Spotify en noviembre

Foto ilustrativa: Pexels

El primer episodio saldrá el 1 de noviembre y los demás por semana con un total de 8 episodios. La versión en español podrá escucharse gratis."Ésta es la historia del Chapo que no escucharán en la corte y que no leerán en los titulares. Estamos encantados de tener como aliado a Spotify para contar esta historia a oyentes en inglés y en español", indicó el editor en jefe de Vice News, Ryan McCarthy, de acuerdo con el boletín.Sin embargo, Spotify no aclaró si se necesita una cuenta premium para poder acceder al contenido.El contenido será presentado unos días antes del inicio del juicio en contra del narcotráfico, el 5 de noviembre en Nueva York. Los abogados de Guzmán buscan aplazar el inicio del juicio, que ya ha sido retrasado en dos ocasiones.