Impiden entrada de migrantes a Oaxaca

Ciudad de México.- La Policía Federal montó un operativo sobre la carretera Arriaga-Tapanatepec para intentar frenar el cruce de la caravana migrante de Chiapas a Oaxaca.



Benjamín Grajeda Regalado, comisario general de la división de Gendarmería de la Policía Federal, dijo que se insistirá a los centroamericanos en que acepten el plan 'Estás en tu Casa' propuesto ayer por el Presidente Enrique Peña Nieto.







"No se trata de retener a nadie, no vamos a retener, nuestra instrucción es cerrar la autopista, ofrecerles el programa y esperar a quienes sí quieran adherirse", aseveró.







La Caravana retomó hoy a las 3:00 horas su camino de Arriaga, Chiapas, a San Pedro Tapanatepec, Oaxaca.







Édgar Corzo, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señaló que insistirán que se privilegie el diálogo.







Comentó que junto con personal de las Comisiones de Derechos Humanos de Chiapas y Oaxaca también realizan un cerco para observar que se garanticen los derechos de los migrantes.







Ayer la caravana rechazó en una asamblea la oferta del Gobierno Federal que les daría oportunidad de empleo, salud, educación y regularizar su situación migratoria.







Los indocumentados y activistas pidieron que no haya condicionamientos como el hecho que se limite su permanencia en Chiapas y Oaxaca para acceder a los beneficios, sino que se abra a todo el País.







Además que haya un diálogo con los Gobiernos salientes y entrantes en la Ciudad de México.