Prevé AMLO un millón de votos en consulta

Ciudad de México.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, previó que alrededor de un millón de ciudadanos participará en los cuatro días de la consulta con la que se decidirá si continúa la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.



"Como van las cosas, creo que van a participar alrededor de un millón de ciudadanos; algo extraordinario", dijo a través de un video.



El morenista hizo un reconocimiento a los ciudadanos que han acudido a las urnas a votar por alguna de las opciones sometidas a consulta: continuar el NAIM o ampliar la base militar de Santa Lucía.



Hasta ayer habían votado 447 mil personas, de acuerdo con cifras del equipo de transición.



"En algunos casos (hay ciudadanos) que van y hacen fila, se forman para votar, dan su tiempo; imagínense el nivel de politización, el nivel de conciencia que hay en estos ciudadanos, porque implica destinar tiempo, tener conciencia, no dejarse manipular con la campaña de manipulación, y están participando los ciudadanos.



"Todo el agradecimiento por acompañarme, porque me están apoyando, la decisión la tenemos que tomar entre todos, nada de que la política es asunto de los políticos, no, la política es asunto de todos", dijo.



Indicó que los resultados del ejericicio se tendrán mañana por la noche.