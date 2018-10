Rechaza caravana propuesta de EPN

Ciudad de México.- La caravana migrante rechazó el plan "Estas en Tu Casa", propuesto por el Presidente Enrique Peña Nieto, que les daría posibilidades de empleo, salud, educación y regularización en el País.







En una asamblea, los centroamericanos no aceptaron las condiciones de quedarse en Chiapas o Oaxaca para acceder al programa, y acordaron seguir su camino hacia los Estados Unidos.







Mañana, el contingente de unas seis mil personas partirá en la madrugada hacia el Municipio de Tapanatepec, Oaxaca.







"Sigue este caminar, sigue este viacrucis. Salimos mañana a las tres de la mañana", arengó durante la asamblea Irineo Mujica, Coordinador de Pueblos Sin Fronteras.







Durante la asamblea, activistas que acompañan a los centroamericanos leyeron a los migrantes el mensaje que dio Peña Nieto al anunciar el plan.







Los integrantes señalaron que podrían aceptar un diálogo con el Gobierno saliente, pero que también acuda el Gobierno entrante y que el encuentro sea en la Ciudad de México.







Consideraron que la medida gubernamental sólo busca contenerlos en el sur de la República en donde aseguran que hay pocas oportunidades laborales incluso para los chiapanecos y oaxaqueños.







Además, el sistema de solicitudes de refugio esta colapsado, según los activistas, el año pasado el 80 por ciento de los trámites fueron rechazados.







También, pidieron a la Organización de Naciones Unidas protección a la caravana, pues aseguraron que hay hostigamiento de las autoridades migratorias a través de detenciones de integrantes.







Mujica precisó que los migrantes están dispuesto a aceptar la regularización siempre que ésta no sea condicionada a estar en una zona determinada, sino que se abra la posibilidad a todo el País.







"Este Gobierno va de salida, le queda un mes, el que tiene que cumplir es el otro, ¿cuál es la posición del nuevo Gobierno? Él es el responsable de lo que pase a estas personas", señaló.







Acusó que la decisión del Gobierno mexicano está influenciada por las presiones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.







Denis Contreras, organizador, detalló que de los siete mil que viajaban en principio ahora quedan unos seis mil. Alrededor de 800 han decidido regresar a su país, y otra cantidad no determinada han sido detenidos, detalló.