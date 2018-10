Rechazan a Maduro en toma de AMLO

Políticos, activistas y hasta ex Presidentes rechazaron a través de redes sociales la asistencia del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la ceremonia de toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México.



A través de Twitter, con el hashtag #MaduroNoEresBienvenido, figuras del PAN se sumaron a las críticas contra la visita del venezolano a México el próximo 1 de julio.



"Dime con quién andas y te diré quien eres. En México somos hermanos de la Venezuela libre, no amiguitos del dictador que la tiene sometida. Y ni se hable de los otros invitados, #MaduroNo, ni una que otra fichita por ahí", publicó en el ex Presidente Vicente Fox.



El también ex Mandatario Felipe Calderón dijo que por dignidad de México, solidaridad con los venezolanos y empatía con valores democráticos debe retirársele la invitación a Maduro, a quien calificó como dictador.



Damián Zepeda, dirigente nacional del PAN, también expresó su rechazo.



"Rechazo absoluto a recibir en México al dictador Maduro. No es bienvenido quien socava la democracia, viola derechos humanos, hunde en la pobreza a su país y engaña y reprime a su pueblo. Una vergüenza que AMLO lo invite, exigimos se retire invitación", expresó.



El candidato a la presidencia nacional del mismo partido, Marko Cortés, dijo que su partido se suma a la voz del pueblo de México que reprueba esta invitación.



La cuenta oficial del Partido Acción Nacional reprobó la presencia del venezolano.



"Rechazamos toda violación a los derechos humanos, la migración forzada, la persecución política y el sufrimiento del pueblo venezolano: #MaduroNoEresBienvenido", expuso.



La ex senadora blanquiazul Mariana Gómez del Campo compartió una petición de Change.org contra la presencia de Maduro, la cual ya superó las mil firmas.



"Es una vergüenza que el dictador Maduro haya sido invitado a la toma de protesta de AMLO. No debemos aceptarlo. #MaduroNoEresBienvenido Te invito a que firmes esta petición", señaló.



A las críticas se unió la ex Primera Dama y ex candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala.



"Puedo pensar que por "diplomacia" se decida invitar a todos los Presidentes de Latinoamérica, pero de ahí a presumir que viene Nicolás Maduro... Una pequeña muestra de solidaridad con el sufrido pueblo de Venezuela, hubiera sido mejor", comentó la ex panista.



El ex senador Javier Lozano expresó su enérgico repudio y condena a la invitación.



"Es un maldito dictador y aquí no le tenemos ni afecto ni respeto. Solidaridad con el pueblo de Venezuela. #MaduroNoEresBienvenido", manifestó.



Ayer, el futuro Canciller de México, Marcelo Ebrard, informó que al menos 15 Jefes de Estado confirmaron su asistencia a la ceremonia del próximo 1 de diciembre, entre ellos Nicolás Maduro.



Y defiende Delgado visita



Mario Delgado, afirmó que son bienvenidos todos los mandatarios que decidan asistir a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador.



Descartó que la presencia de Maduro en México genere algún conflicto con el Gobierno de Estados Unidos.



"No, viene a un evento como vienen el resto del Presidentes y él pues va también a eventos internacionales, que yo sepa no tiene prohibido entrar a ningún país y nosotros no tenemos prohibido la entrada a nadie.



"Es un evento institucional republicano, donde tendremos invitados y los recibimos muy bien a todos", manifestó Delgado.