'No he visto la luz del sol en 2 años': la desgarradora carta de El Chapo Guzmán

Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán, tendrá su último juicio el próximo 5 de noviembre, cuando se sabrá si queda en libertad o pasa el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos.Desde su detención hasta este 2018, han sido dos largos años en los que ha estado entre cuatro paredes y sin ningún tipo de contacto con el exterior; quizá han sido los peores años de su vida.El Chapo Guzmán envió a través de su abogada, Mariel Colón, una carta a Imagen Noticias en la que relata el sufrimiento que está viviendo en la cárcel de Estados Unidos.El capo se encuentra en la cárcel Metropolitana de Nueva York, en donde es visitado a diario por su abogada, quien da testimonio de las palabras de su cliente."Las condiciones en las que vive El Chapo son drásticas, pues ha estado en un régimen de aislamiento por casi dos años”.La abogada asegura que su celda no tiene ventanas, por lo que no recibe aire fresco y no puede salir a ver el sol. Esto se debe a los antecedentes que tiene El Chapo, pues en dos ocasiones se fugó de penales de máxima seguridad en México."Las únicas visitas permitidas al señor Guzmán son las de sus hijas, de siete años, que solo pueden visitarlo durante sus vacaciones de verano e invierno”.Las hija de El Chapo son las dos gemelas que procreó con la exmiss Emma Coronel, quien se casó con el narco cuando tenía tan solo dieciocho años de edad.El Chapo no puede tener contacto con el exterior, pues el Gobierno estadounidense no lo permite, además de que las dos solicitudes para enviarle una carta a su esposa fueron rechazadas por las autoridades de Estados Unidos."Siempre le duele los oídos y siempre tiene dolor de garganta, debido a que la unidad de aire acondicionado sopla un aire seco sobre él durante las 24 horas del día”.Estas condiciones infrahumanas han provocado serios daños en la salud de El Chapo, quien cada día está más débil."Su garganta está irritada, debido a que bebe agua del grifo (…) además, su cabeza le duele constantemente y lo obligan a dormir en una celda con luz encendida las 24 horas del día (…) no hace falta decir que no ha dormido mucho en los últimos dos años”.Esta carta salió a la luz tan solo dos semanas antes de que inicie su último juicio y podría ser una estrategia por parte de la defensa de El Chapo para retratarlo como una víctima del sistema.