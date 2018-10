Pide AMLO confianza en resultados

Ciudad de México— A horas de que concluya la consulta sobre el futuro del nuevo aeropuerto en Texcoco, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los ciudadanos confiar en el resultado que se dará a conocer esta noche.



A través de un video, argumentó que él nunca ha cometido fraude y que siempre ha luchado por la democracia.



"Ten confianza porque se va a respetar el voto, se va a respetar el resultado, lo que opina y decide la gente; (son) elecciones limpias, libres. Nosotros nunca hemos hecho una trampa, nunca hemos hecho fraude, es un asunto de principios. Desde hace años, luchamos por la democracia, que sea el pueblo el que libremente decida sobre su destino", dijo el tabasqueño.



López Obrador aseguró que, sea cual sea el resultado -continuar con la construcción del NAIM o utilizar el aeropuerto de Santa Lucía- en ninguno de los proyectos habrá corrupción.



"De por sí, cualquiera que sea la decisión que tomen los ciudadanos, hoy en la noche se va a saber, vamos a ahorrar mucho, porque no va a haber corrupción, se los garantizo. Vamos a acabar con la corrupción, por eso el nerviosismo, porque algunos pensaban que iba a ser más de lo mismo, que era cambio de Gobierno.



"No, no es cambio de Gobierno, es cambio del régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Se va a acabar, será el aporte, el legado que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ese es el ejemplo que va a dar México al mundo", agregó.