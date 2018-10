Pide Arquidiócesis proteger a migrantes

Ciudad de México.- La Arquidiócesis Primada de México llamó a los fieles católicos a proteger a los migrantes de Centroamérica que pasan por nuestro país.



En la editorial del semanario Desde la Fe consideraron que para los mexicanos el mayor reto es no ver a la caravana de migrantes como una amenaza.



"La Iglesia en nuestro país, fiel al mandato de Jesucristo de acoger al forastero, pide a la comunidad católica proteger a estas personas en su paso por nuestras tierras: 'el infierno', como le llaman los migrantes", se difundió.



La Iglesia católica de la Capital expuso que México tiene la oportunidad de servir cristianamente a quienes han dejado todo por alcanzar una vida más digna.



"En la migración no son números los que están en juego, sino vidas humanas, como nos lo recuerda constantemente el Papa Francisco", expresaron.



Enfatizaron que para la Iglesia católica ningún ser humano es ilegal y migrar es una manifestación legítima de miles de personas que buscan su supervivencia o un mínimo de decoro en su estilo de vida.



Agregaron que para muchos centroamericanos salir de su tierra es un grito de denuncia del "silencioso e inhumano desplazamiento" que viven por la violencia, pobreza y marginación en sus lugares de origen.



Explicaron que la Iglesia no puede dejar de señalar que la movilización humana, tanto en América Central como en México, constituye sólo la punta del iceberg del sufrimiento de millones de personas por la falta de oportunidades.



"No es momento de culpabilizar a nadie, como señala el episcopado hondureño, 'pues esto sería mirar de manera superficial el problema', sino de generar pactos sociales que ofrezcan oportunidades permanentes para la realización personal de los migrantes y de sus familias", opinaron.