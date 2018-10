Piden migrantes disculpas a México por mal comportamiento

Oaxaca- Integrantes de la Caravana Migrante ofrecieron disculpas a México y a los pueblos que los apoyan por la violencia desatada la noche del sábado en Tapanatepec, Oaxaca, contra un ciudadano guatemalteco acusado de robar a un niño, lo que resultó ser falso, porque el menor se encontraba con su mamá.



El incidente que inició por un rumor mal intencionado ocasionó que fuera cancelada la salida programada para hoy a las 04:00 horas rumbo al municipio de Santiago Niltepec, a 53 kilómetros de distancia.



En una Asamblea celebrada esta mañana, los migrantes exigieron a sus compañeros tener un mejor comportamiento, no dejar tirada basura en las comunidades que visitan, y ser más respetuosos con las personas, para no dar motivos de una represión.



“Lo qué sucedió ayer me rompió realmente lo que es el corazón, ver cómo agarraron al pobre muchacho y al cabo después saber que era inocente, para mí eso fue una falta de respeto, como para todos nosotros, también le faltamos el respeto a México y a todos los que nos han ayudado”, lamentó una mujer de origen hondureño.



La Caravana Migrante tomó la decisión de crear un comité de vigilancia de alrededor de 300 integrantes, que en todo momento velarán por el buen comportamiento de los ciudadanos centroamericanos que viajan con destino a Estados Unidos.