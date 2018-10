Vuelven al país menos migrantes

Ciudad de México- La migración de retorno de Estados Unidos a México moderó su ritmo de crecimiento y cambió sus características durante los últimos años, lo que podría deberse a los obstáculos que encuentran los retornados para integrarse a sus comunidades de origen, al mercado laboral y a los sistemas de educación y de salud, según una investigación del Colegio de México con datos de la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



De acuerdo con la encuesta, citada por la presidenta del Colmex, Silvia Giorguli, entre 2005 y 2010 retornaron más de 800 mil migrantes de Estados Unidos a nuestro país, y entre 2010 y 2015 regresaron 559 mil 416.



En entrevista con Excélsior, explicó que por migración de retorno se entiende el regreso de mexicanos que alguna vez se fueron a Estados Unidos, más otros flujos, específicamente de menores de edad nacidos en la Unión Americana que están viniendo con sus familias a México.



La investigación Migración de Retorno y Derechos Sociales: Barreras a la Integración, consideró migrantes retornados a las personas nacidas en México o en el extranjero, con cinco y más años de edad que vivieron en Estados Unidos los cinco años previos al levantamiento de la Encuesta Intercensal 2015.



Dicho cálculo incluye a los hijos de migrantes mexicanos nacidos en Estados Unidos que son traídos por sus padres a territorio nacional cuando vuelven a México y también a otros estadunidenses que vienen a nuestro país con fines de trabajo o de retiro.



Los investigadores observaron cambios en las características de la migración de retorno, entre las que destacan que antes era individual y protagonizada por hombres hacia sus lugares de origen. Ahora es familiar y con menores de edad que tienen como destino centros urbanos y otros lugares que les son incluso desconocidos.



Otro hallazgo es que los retornados encuentran obstáculos o barreras que dificultan o no les permiten integrarse a las comunidades en las que deciden establecerse, aun cuando sean las de origen, en las que ya no tienen familia ni conocidos.



Los principales lugares de retorno o destino son Jalisco, Baja California, Michoacán, Guanajuato y Estado de México.



Para los hijos de los retornados, menores de edad que nacieron en Estados Unidos, y que son traídos por sus padres por primera vez a México, los obstáculos pueden ser incluso mayores, debido a que encuentran un entorno totalmente distinto respecto al que conocieron en la Unión Americana.



"Estamos viendo un retorno ya no de individuos, sino de familias completas con menores de edad, la mayoría nacidos en Estados Unidos, que conocen la cultura de allá y son traídos a lugares que no conocen y con las que no tienen vinculación ni arraigo, y en las que encuentran idioma, costumbres y escuelas diferentes”, dijo Giorguli.



El gobierno mexicano, comentó, ha implementado acciones para recibir a los retornados, pero pese a los esfuerzos realizados por diferentes instituciones, quienes regresan o vienen con estos por primera vez al país siguen enfrentando obstáculos a su integración en México.



"En educación encontramos que ha habido programas federales importantes, como quitar el requisito de que los menores de edad que vienen de Estados Unidos presenten acta de nacimiento para ingresar al sistema escolar, pero en el ámbito local subsisten barreras, como por ejemplo, que los maestros no están capacitados para ayudar a los niños en la transición para integrarse al sistema educativo nacional.



Y para fines de identificación y acceso al mercado de trabajo ha habido avances, como expedir a los deportados una credencial temporal, pero que no es reconocida ni válida por las autoridades de sus comunidades de origen ni de las ciudades”, agregó Giorguli.



Para Blanca Vázquez Delgado, profesora e investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, la migración de retorno es un desafío para México y sus políticas públicas, porque obliga a ampliar la perspectiva sobre los múltiples desdoblamientos del fenómeno migratorio.



Según la especialista, es necesario replantear el modelo de desarrollo económico actual para ofrecer alternativas tanto a la población que tiene en su horizonte la emigración, como para quienes regresan a su país por diversas causas.



Es deseable que, como ha ocurrido con la migración de tránsito, el gobierno mexicano no sea rebasado nuevamente por los hechos y tendencias de la migración internacional”, señaló Vázquez Delgado.