Anuncian a próximos titulares de INM y Comar

Ciudad de México.- La próxima Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que Tonatiuh Guillén López encabezará el Instituto Nacional de Migración (INM), y Andrés Ramírez Silva, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).







En conferencia, Sánchez Cordero destacó que ambos tienen experiencia en temas de migración y refugiados.







"Estamos buscando los mejores perfiles las mejores personas para atender estos temas tan delicados y tan sensibles. No es cuestión de amiguismo, es de capacidad", dijo.







En tanto, afirmó que, sobre su política en el tema, los migrantes no serán criminalizados, estigmatizados o perseguidos.







En su intervención, Guillén López señaló que habrá una revisión profunda del INM para revisar sus procesos y detectar dónde están las violaciones a los derechos humanos.







"La orientación que he recibido es de una modernización del Instituto, una revisión profunda en sus procesos", adelantó.