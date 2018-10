Ofrece AMLO consulta a Tren Maya

Ciudad de México.- Al igual que sucedió con el NAIM, todos los grandes proyectos del País, incluido el Tren Maya, podrán someterse a consulta popular , mencionó Andrés Manuel López Obrador.



En conferencia de prensa, el Presidente electo indicó que, aunque ya se realiza una consulta con los pobladores de la zona por donde pasará el Tren, está dispuesto a que el proyecto sea sometido a una consulta nacional.







"Se está llevando a cabo la consulta, también (puede haber consulta nacional), no hay ningún problema, en todos los casos, el que se requiera", mencionó el tabasqueño.







¿Consulta con urnas?, se le cuestionó.







"Con urnas, como fueron, como fueron ahora", reiteró.







Respecto a si el Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de realizar las consultas, López Obrador indicó que antes deberá reformarse el Artículo 35 constitucional para que se le quiten candados a las consultas populares.







Criticó que, por ejemplo, previo a la aprobación de la Reforma Energética, se rechazó la organización de una consulta con el argumento de que no se pueden someter a consulta temas que afectan al presupuesto.







¿Con el INE (serían las consultas)?, se le preguntó.







"Eso habría que verlo siempre y cuando sean de conformidad con lo que establece el Artículo 35 de la Constitución que se va a modificar, para que también se quiten candados", expuso.







"Se va a modificar el Artículo 35 de la Constitución para que no haya candados y que los ciudadanos puedan solicitar consulta y que se faciliten las cosas y no tenerle miedo a la democracia".







El proyecto del Tren Maya contempla 1 mil 500 kilómetros de vías férreas, las cuales abarcarán toda la península de Yucatán y cruzarán los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco.