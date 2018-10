Acusan despilfarro en canal del Congreso

Ciudad de México— El canal del Congreso, que proyectó gastos para modernización tecnológica por más de 92.6 millones de pesos este año, enfrenta problemas de administración, opacidad en el manejo de los recursos económicos, de capital humano, y hasta tendría posibles "compras fantasma".



Así lo refiere un reporte entregado a senadores de Morena, en el que se asegura que, a pesar de la proyección de compras millonarias de equipo, los trabajadores operan con tecnología vieja y hasta "reconstruida".



La inversión en modernización tecnológica previó la compra de una unidad móvil, cuya utilidad ha sido cuestionada, pues las actividades legislativas se llevan a cabo en sedes fijas como las Cámaras de Diputados y Senadores.



"Se debe estar alerta, ya que nadie del personal del canal del Congreso ha visto esa unidad móvil", se indica.



El medio contempló adquirir cámaras de estudio de alta definición para series internas, de estudio de alta definición para el salón de reuniones de varios edificios en San Lázaro y equipo portátil para noticias del Congreso.



"Prácticamente no existe este equipo, por lo que estaríamos ante compras fantasma, pues ninguna de las instalaciones y espacios físicos con que cuenta el canal del Congreso, tanto de Cámara de Diputados como del Senado, hay nada", establece el informe.



"Desde el inicio de sus transmisiones, el equipo del canal del Congreso no se ha renovado, es viejo y reconstruido".



El reporte incluye algunas imágenes que, afirma, muestran cámaras reconstruidas Betacam SX, que utilizan casetes y CD.



"Después de las grabaciones son archivadas en cintas magnéticas que registran imágenes encima a las decenas y decenas de eventos".



Señala que los trabajadores del canal del Congreso incluso llaman "Franky" a una de las tres cabinas que se localizan en la Cámara de Diputados.



"Le llaman así porque el switcher es Escolab y la computadora es Chyron y, a pesar de que no son compatibles, los trabajadores hacen milagros para poder transmitir la señal del Congreso", detalla.



El documento hace particular referencia a las cámaras robóticas instaladas en el salón de plenos de San Lázaro, que habrían costado 14.14 millones de pesos.



"Los ingenieros del canal del Congreso aseguran que se trata de un sistema de vigilancia de seguridad privada más que con fines televisivos", alerta.



El reporte canalizado a Morena advierte que se ha "simulado" la transmisión de señal en alta definición, pues en realidad se transmite por señal digital.



"La única cabina en donde hay equipo de alta definición está en la antigua sede de la Cámara alta y es el equipo que menos se utiliza".



El informe menciona la compra de un "estudio virtual" que está almacenado en uno de los sótanos del Senado.



En el caso del capital humano se expone que hay reporteros y camarógrafos que llevan ocho años con el mismo chaleco distintivo del canal y alerta por la disparidad sobre días de trabajo y falta de homologación del salario entre servicios técnicos, freelance, de confianza y de base.