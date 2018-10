Anularía Trife elección en Monterrey

Monterrey— A unas horas de que concluyan las actuales administraciones, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría anular la elección a la alcaldía de Monterrey.



Fuentes consultadas aseguraron que ante la imposibilidad de un acuerdo, los magistrados optarían por ordenar que se convoque a comicios extraordinarios dentro de un plazo de dos meses a partir de la resolución.



Las fuentes agregaron que el proyecto de sentencia del Magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien propone revocar la sentencia de la Sala Regional para dar el triunfo al priista Adrián de la Garza, sólo tendría el voto de dos magistrados más.



Mientras que otros tres estarían a favor de confirmar el triunfo del panista Felipe Cantú, como lo definió la Sala Regional.



Ante la falta de acuerdo y por la presión para resolver el caso, Janine Otálora, presidenta de la Sala Superior, podría anular la elección con el argumento de que no hay certeza en el resultado.



"No logran un acuerdo, por eso no inicia la sesión y por eso la presidenta va a poner sobre la mesa que se pronuncien por anular la elección y buscar sacar en ese sentido el fallo", dijo una fuente consultada.



De darse esa decisión, agregó, habría nuevas elecciones con la participación de los mismos candidatos que contendieron el 1 de julio.



En el Congreso local, donde el Pleno se declaró en permanente en espera de que la Sala confirme si habrá elección extraordinaria en Ciénega de Flores, podrían darle curso de inmediato al caso y elegir un Concejo Municipal para que asuma el Gobierno de manera transitoria, hasta que haya un ganador en los comicios extraordinarios.



El Concejo estaría conformando por un titular que haría las funciones del Alcalde y tantos ciudadanos como sea necesario para cubrir la cantidad de regidores y síndicos que tiene ese Ayuntamiento como propietarios.



Fuentes del Congreso confirmaron que están preparados para enfrentar ese escenario y que, aunque la permanente tenía como objetivo estar pendiente de lo que pudiera darse en el caso de Ciénega, también podrían hacerlo para el caso de Monterrey.



El Concejo debe ser integrado por ciudadanos de Monterrey que no formaron parte de las planillas que contendieron en julio.



La Comisión de Gobernación del Congreso deberá conocer del caso y presentar la propuesta para la confirmación de los Concejos.



Para que se aprueben, deberán ser votados a favor por 28 de los 42 legisladores locales.