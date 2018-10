En el Senado exige exesposa de Castañón le entregue a sus 3 hijos

Ciudad de México.- A la sede del Senado de la República arribó esta mañana Mayté López, exesposa de Noé Castañón, quien rendirá este martes protesta como senador del PRI, con el fin de poder ver a sus tres hijos y buscar un acuerdo con su expareja en el tema de la custodia.



Noé Castañón, senador electo por Chiapas, enfrenta un proceso judicial por violencia intrafamiliar, lo que le había impedido rendir protesta al cargo hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Senado tomarle la protesta de ley.



En entrevista, Mayte López, comentó que es derecho de sus hijos ver a su madre y derecho suyo como mujer criarlos, y aseguró que ha buscado un acuerdo con Castañón.



“He estado yo buscando al señor y no me toma las llamadas y no ha querido tener un ningún arreglo conmigo”, apuntó.



“Y bueno, también quiero mencionar que es lamentable que los tribunales de Chiapas, el Poder Judicial de allá, pues dé prioridad a los derechos políticos que, a los derechos de los niños, que se violenten los derechos de unos niños y de una mujer y que no les importe”, señaló.



La exesposa de Noé Castañón, agregó “yo quiero que me regresé a mis hijos. Él ya no va a poder cuidarlos, evidentemente, porque hoy toma protesta en este cargo”.



“Que haga una cita y que pueda platicar yo con el señor, para que ya llegué esto a un fin y yo pueda ver a mis hijos”.



Por otra parte, en una carta a la opinión pública la señora López García explica que desde el año 2016, en contubernio con jueces locales y federales, con argucias y mentiras, “me fueron arrebatados mis tres hijos, con violencia, los cuales a la fecha no he podido ver ni acercarme a ellos’’.



Noé Castañón es el único senador que, desde el 1 septiembre pasado, no ha rendido protesta al cargo por el proceso judicial que enfrenta. En la sesión de este martes asumirá su escaño.



En este contexto, se prevé que un grupo de senadoras se manifiesten en contra de que la Mesa Directiva le tome protesta a Noé Castañón.