Instruye AMLO crear comisión para tratar con IP

Ciudad de México.- Tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, Andrés Manuel López Obrador instruyó la conformación de una comisión que negocie, dé tranquilidad y restaure la confianza de los empresarios e inversionistas, informó Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de Presidencia.



Romo detalló que la comisión, que a partir de mañana sostendrá reuniones con empresarios, estará conformada por él; Javier Jiménez Espriú, propuesto para ocupar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Carlos Urzúa, próximo Secretario de Hacienda.



"Los mercados reaccionan para arriba y para abajo, entonces, cuando los sorprende uno, se sorprenden, ahorita lo que tenemos que hacer es restaurar la confianza, por eso el comité que acabo de mencionar, para platicar con todos los inversionistas que estén involucrados y que no, para dar tranquilidad", aseveró.



"Estamos platicando con todos, estamos negociando, por eso hicimos, fíjense, no voy a adelantar, se acaba de formar esta comisión para platicar con todos, con todos, ya desde mañana, con cada uno en lo personal, con los inversionistas, en privado, con los fondos por otro lado, con todos para tranquilizarlos, vamos a ordenar el proceso para que todo mundo salga ganando".



Al salir de una reunión con el Presidente electo, Romo sostuvo que la cancelación del NAIM no es un capricho, sino una decisión responsable de carácter técnico y financiero.



Descartó, asimismo, sentirse el "gran perdedor", pese a que semanas antes de la realización de la consulta le aseguró a empresarios que el proyecto del Aeropuerto de Texcoco no se cancelaría.



"En una votación de un millón 50 mil, yo no sabía que yo tenía súper poderes o súper votos, yo soy un voto de un millón, entonces no me siento ni perdedor ni nada", afirmó.



Reiteró que se cumplirá con todos los empresarios e inversionistas el compromiso de respetar sus contratos y en su caso reintegrarles el dinero invertido en el NAIM.



"(La comisión es) para ver el detalle, todas las implicaciones financieras, para que contratistas, inversionistas financieros estén tranquilos y en detalle entrar en negociaciones para que todo esté tranquilo", dijo.



"Totalmente, vamos a entrar todos a ver cómo está la situación, a darles ya en detalle tranquilidad, vamos a hacerlo en equipo, exclusivamente concentrados en tranquilizar a todos los que tienen intereses para poderles cumplir cabalmente al 100 por ciento".



En tanto, Romo consideró que pese a la cancelación del NAIM, la luna de miel de López Obrador con los empresarios durará todo el sexenio.



"De luna de miel nos faltan 6 años, no se preocupen, todo va a salir bien", manifestó.