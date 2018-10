López Obrador ordena crear comisión para dialogar con empresarios

CIUDAD DE MÉXICO.- Para ‘tranquilizar las aguas’ y recobrar la confianza, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó la creación de una comisión especial para dialogar con los inversionistas y empresarios, luego de la decisión de cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco.



De acuerdo con el futuro jefe de la oficina del gobierno de la República, Alfonso Romo, el grupo de diálogo con inversionistas está integrado por él, por Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda y Javier Jiménez Espriú, quien será el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a partir del próximo primero de diciembre.



El diálogo comenzará este miércoles, según detalló Romo al asegurar que todo volverá a la normalidad porque se dialogará para ordenar el proceso y así todos salgan ganando.





"¿Ya para qué especulamos? Se votó como se votó y se decidió lo que se decidió eso ya quedó atrás, vamos a ver en próximos días, vamos a ir tranquilizando las aguas, no se preocupen, llevamos seis semanas de luna de miel, nos faltan seis años, no se preocupen, todo va a salir".





"Cuando los sorprende uno, se sorprenden, ahorita lo que tenemos que hacer es restaurar la confianza, por eso el Comité que acabamos de mencionar para platicar con todos los inversionistas que estén involucrados y que no, para dar tranquilidad", expresó.





"No te puedo decir hoy en detalle porque todavía no tengo los pelos de la burra en la mano, cuando los tenga con mucho gusto les digo, lo que sí sé es que no le vamos a fallar a nadie en nada", afirmó.





"Vamos a cumplir todo, ahora hay que entrarle a los detalles y vamos a cumplir todo: certeza jurídica es cumplir con las obligaciones y vamos a cumplir, nunca hemos dicho que no, no hay que inventar".





rechazó que elegircomo nueva terminal aérea haya sido un error. Por el contrario, dijo, fue una decisión "muy seria, técnica y responsable".Aunque reconoció que la cancelación del aeropuerto de Texcoco "sorprendió" a los mercados.A la pregunta de si el próximo gobierno tendría que utilizar recursos adicionales presupuestarios para hacer frente a los compromisos económicos por la, como dijo el presidente, Romo respondió que no le fallarán a nadie.¿Usted garantiza que no se va a pagar dinero adicional, como dijo el presidente Enrique Peña Nieto?, se le cuestionó.Finalmente, envió un mensaje a los mercados financieros en el sentido de que "no ha pasado nada, más que se cambió de un proyecto a otro" y que México es un país con seguridad jurídica para evitar debilidades.