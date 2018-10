Ordenan reponer proceso a Borge

Ciudad de México.- Un juez federal ordenó valorar nuevamente si Roberto Borge debe o no continuar sujeto a proceso por un presunto lavado de 900 millones de pesos, derivado de la venta de 22 predios a precios subvaluados.







El Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, determinó que debe llevarse a cabo de nueva cuenta una audiencia para definir si el ex Gobernador de Quintana Roo es vinculado a proceso, ya que en la ocasión anterior fue procesado con un fallo que no cumple con la motivación y fundamentación adecuada.







La sentencia del amparo aún no será ejecutada, en virtud que se trata de una resolución de primera instancia que probablemente impugne la PGR y sea revisada por un tribunal colegiado.







El caso de lavado es el único proceso federal iniciado contra Borge, sin embargo, existen tres órdenes de aprehensión en su contra pendientes de ser ejecutadas en juzgados del fuero común de Quintana Roo, por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.