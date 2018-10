Piden a AMLO frenar iniciativas sobre aborto

Ciudad de México.- La llamada "ola celeste", movimiento encabezado por el Frente Nacional por la Familia, solicitó a Andrés Manuel López Obrador que se deslinde de la futura titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y que frene las iniciativas presentadas por Morena que buscan legalizar el aborto.



Representantes de dicho movimiento acudieron a la oficina de transición del Presidente electo para entregar 165 mil firmas de ciudadanos que, además de estar en contra del aborto, piden no "atentar" contra la familia e impedir la legalización de las drogas y la eutanasia.



Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, arremetió contra la futura Secretaria de Gobernación, a quien acusó de querer "imponer" una agenda que va en contra de los valores familiares.



"Esta vez traemos las 165 mil firmas que los ciudadanos pusieron en Citizen Go para demostrar que no están de acuerdo con las iniciativas que la 'agenda Olga Sánchez Cordero' quiere imponernos a los mexicanos como un estilo de vida", señaló.