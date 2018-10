Tiene 3, 600 pacientes cada médico de IMSS

Advierte Ssa rezago en atención básica

Cada uno de los médicos familiares del IMSS tiene bajo sus responsabilidad alrededor de 3 mil 600 derechohabientes, cuando lo recomendado es 2 mil 400, advirtió Víctor Hugo Borja, titular de la Unidad de Atención Primaria a la Salud del IMSS.Aseguró que esta situación origina que los médicos no ofrezcan la atención integral que se debería.Ejemplificó que en países como Cuba cada médico tiene bajo su responsabilidad a mil 500 pacientes."En el IMSS hay una disociación entre el entrenamiento y el modelo de atención. Los formamos para ser unos súper médicos familiares, pero en la práctica no lo pueden hacer porque el modelo de atención no lo permite, pues tienen que dar 24 consultas en seis horas y media."Tenemos que desarrollar de manera paralela el cambio de modelo de atención porque si no vamos a generar profesionales frustrados porque no pueden ejercer el modelo de atención para el cual son entrenados", señaló.Además, la institución pasa de panzazo en acceso efectivo y continuidad de la atención, según una evaluación realizada a cerca de mil 500 usuarios de servicios de salud."El puntaje es de 1 a 4. En acceso, en el IMSS tuvimos una calificación de 2.6. Cerca del 40 por ciento no reportó un acceso efectivo, sobre todo había problemas de acceso en los turnos vespertinos y fines de semana".Casi el 95 por ciento de la demanda en la Secretaría de Salud se concentra en el primer nivel de atención, pero sólo 12 por ciento del gasto en salud se destina a ese sector, advirtió Pablo Kuri, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud.En contraste, la atención especializada, el tercer nivel, representa el 1.5 por ciento de demanda y se le da el 88 por ciento del presupuesto, es decir, 157 mil millones de pesos contra 18 mil millones de pesos, precisó."Es exactamente al revés de cómo tendría que ser. ¿Dónde está la atención primaria de la salud? La verdad es que ha quedado relegada. Los tomadores de decisiones en salud pública necesitan pensar en la población y sus entornos de manera destacada", explicó el funcionario.De acuerdo con un estudio realizado en 10 mil unidades de atención de primer nivel de la Secretaría de Salud, sólo 4 de cada 10 profesionales de la salud han tomado un curso de actualización por enfermedades crónicas en los últimos cinco años, pese a que son los padecimientos más frecuentes que derivan en complicaciones y muerte.Sebastián García Saisó, director de Educación y Calidad de la Secretaría de Salud, informó que la institución detectó que los médicos familiares y generales que se encuentran en las comunidades tienen poco contacto con la educación médica continua.