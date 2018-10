Nace en Oaxaca bebé de padres integrantes de Caravana Migrante

Juchitán de Zaragoza.- En la clínica particular "Juquilita" de la ciudad de Juchitán de Zaragoza nació este miércoles, a las 13:50 horas, la primera niña de la caravana de migrantes. Adrián Vásquez Vásquez y Olga Suyapa, de origen guatemalteco, son los padres.



El padre de la niña informó que su familia entró a México el 10 de octubre y tienen el objetivo de llegar a Saltillo, Coahuila, donde están dos de sus hijos trabajando.



La familia de Adrián llevaba 15 días en el albergue de Belén cuando se enteraron de la caravana y decidieron integrarse. Su familia lo conforman su esposa, de 30 años de edad, tres niños más y ahora la nueva integrante.



La atención médica de Olga en la clínica privada fue cubierta por la organización Alianza ACT Acción Conjunta de Iglesias con sede en Ginebra, que venía monitoreando el embarazo de la guatemalteca y además mantienen un campamento de atención médica a los migrantes en todo el recorrido.



El nacimiento de la niña le da grandes esperanzas a su padre Adrián en lograr la residencia en México, sobre todo en Saltillo, Coahuila, por lo que solicitará el permiso temporal que ofreció el gobierno federal para trabajar en México.



"Mi niña nació en México, así que creo ella tiene el derecho de ser mexicana.



"Nosotros no buscábamos llegar a los Estados Unidos, nosotros íbamos a Saltillo, pero vimos la oportunidad de venir en la caravana. Queremos quedarnos en este país hermoso a trabajar, porque en Guatemala no tengo oportunidad de sacar adelante a mis hijos", comentó emocionado Adrián.



De acuerdo a los Servicios de Salud de Oaxaca y la Dirección de Protección Civil Municipal en la caravana que descansa en Juchitán están monitoreadas al menos 18 mujeres embarazadas.