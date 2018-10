¿A punto de legalizarse la marihuana en México?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció jurisprudencia para que se permita el cultivo y consumo lúdicos de la mariguana en México.La Primera Sala del máximo tribunal otorgó dos amparos en los que se estableció que la prohibición absoluta del consumo con fines recreativos es inconstitucional.La Sala llegó así a cinco amparos resueltos en el mismo sentido, con lo que sentó jurisprudencia para que todos los jueces apliquen ese criterio en posteriores amparos que se interpongan contra la Ley General de Salud cuando el gobierno federal niegue el permiso de cultivo y consumo con esos fines.Los amparos fueron votados por cuatro a un voto de la Sala. Las propuestas de resolución fueron de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larra y Norma Lucía Piña Hernández.Los otros dos votos fueron de los ministros José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.El voto en contra fue del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien insistió en su postura de que los amparos generan incertidumbre jurídica porque no se precisa cómo los consumidores se proveerán de manera legal de la semilla.La tendencia hacia la legalización del consumo lúdico inició hace tres años, cuando la Corte otorgó el primer amparo a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Tolerante y Responsable (SMART), una iniciativa de la organización no gubernamental México Unido contra la Delincuencia (MUCD).SMART argumentó entonces que el impedimento de la Ley General de Salud para el consumo de la mariguana en México es una restricción indebida de los derechos fundamentales de la identidad personal, propia imagen, al libre desarrollo personal y al derecho a las persones a disponer de su salud.La Corte avaló desde entonces el razonamiento hasta llegar a la jurisprudencia.De acuerdo con la Primera Sala, el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan, sin ninguna interferencia, qué tipo de actividades quieren hacer y protege todas las acciones para ello.Acotó que ese derecho no es absoluto, por lo que no aplica a todas las sustancias, y que las afectaciones que provoca el consumo de mariguana no justifican una prohibición absoluta.Como resultado de los amparos, los ministros le ordenaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizar a quienes lo solicitaron consumir la mariguana, sin que eso les permita comercializara ni usar otros estupefacientes o psicotrópicos.