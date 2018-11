Celebran fallo de Corte sobre mariguana

Ciudad de México- Senadores de Morena, PRI y PRD celebraron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya establecido una jurisprudencia que posibilitará a cualquier ciudadano el cultivo, posesión, transporte y consumo de mariguana con fines recreativos, con la autorización del Gobierno federal.



"¡Yes!", respondió la ministra en retiro y futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se pronunció por que el Estado sea capaz de avanzar, ahora, en temas como licencias, producción, comercialización y distribución.



"Lo festejamos, la Corte está sentando un precedente maravilloso para que continuemos en se rumbo, en esa vía", aseveró la senadora de Morena tras recordar que la decisión sólo beneficia a quienes interpongan un amparo.



Ricardo Monreal, coordinador de Morena, consideró que el fallo de los ministros prácticamente hace permisible la mariguana, ya que elimina la prohibición.



"La jurisprudencia es obligatoria para los tribunales jurisdiccionales, en el caso de que se presentaran asuntos por el uso lúdico", indicó.



El legislador señaló que la resolución debe generar una reacción del Congreso para legislar en el mismo sentido.



El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, se pronunció en contra de criminalizar el uso de la mariguana, pero se manifestó en contra de que se pueda liberar otro tipo de drogas.



"Creo que hemos dado ya un paso muy importante hacia adelante, creo que ese va a ser uno de los temas que vamos a discutir próximamente aquí en la Cámara de Senadores", expuso.



"Estoy de acuerdo en este uso, la verdad es que me reservo todavía mi comentario respecto a si hay que dar la apertura completa".



El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, coincidió con Sánchez Cordero en el sentido de que la jurisprudencia sólo beneficia a quienes se amparen.



Además, se pronunció por trabajar en la regulación de la mariguana, luego de que se autorizó su uso medicinal y ahora el lúdico.



"Hoy no tenemos la reglamentación para el cultivo, traslado y venta. Los amparos son personales, no es para que cualquiera pueda hacerlo", agregó.