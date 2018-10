Critican caída de calidad en IMSS

Ciudad de México.- Senadores reprocharon al director general del IMSS, Tuffic Miguel, que durante el sexenio que está por concluir la calidad en la atención médica y los servicios que ofrece el Instituto haya decaído.



En la comparecencia del funcionario ante a la Comisión de Salud del Senado, la priista Sylvana Beltrones le cuestionó a costa de qué se logró la viabilidad financiera del Seguro Social hasta 2030 y si para ahorrar se había afectado la calidad de los servicios.



La senadora leyó una nota publicada por Reforma en la que se expone que durante la actual Administración disminuyó el número de camas hospitalarias, de médicos, enfermeras y consultas en el IMSS.



Tuffic Miguel aseguró que en este sexenio las consultas en especialidades crecieron de 111 millones a 117 millones y el personal médico y de enfermería aumentó en 17 mil nuevas plazas, sin detallar si eran suficientes para atender a los 80 millones de derechohabientes.



No obstante, el director del IMSS reconoció que es necesario contratar a más personal de salud.



"Sí necesitamos seguir aumentando nuestra plantilla laboral, pero de la mano paralela conforme también vamos aumentando la infraestructura. El aumento del personal tiene que venir acompañado también de un lugar de trabajo. De nada sirve aumentar los médicos si no tenemos dónde meterlos", expuso.



Agregó que, aunque la situación financiera del IMSS mejoró en este sexenio, todos los problemas del instituto no se pueden arreglar en el corto plazo.



"Falta mucho por hacer. Los problemas del Instituto no se pueden solucionar en un año o dos o en un sexenio completo", justificó.



Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, reprochó que, tal de lograr viabilidad financiera, el IMSS no brinda seguridad social a trabajadores vulnerables.



"El IMSS, digamos, en esta visión de lograr la viabilidad financiera, sacrificó derechos. Y una de estas sacrificadas fueron las 2 millones 300 mil trabajadoras del hogar. Es decir, detuvo estos derechos", afirmó.



Indicó que el 90 por ciento de los trabajadores domésticos son mujeres y tienen derecho a una parte de la seguridad social, pero no a incapacidad por maternidad ni a guarderías.



"Entonces, qué tanto estas cifras no han sido a costa de detener, por ejemplo, los derechos de las trabajadoras del hogar. Y lo mismo con los trabajadores del campo", cuestionó.



La senadora del PRD, María Leonor Noyola, reprochó a Tuffic Miguel las carencias del Seguro Social, como que faltan hospitales de especialidades y abastecimiento de medicamentos y otros insumos.



"Vemos con tristeza que muchas recetas no se pueden surtir", sostuvo. "No estamos satisfechos con el desempeño del Seguro Social", agregó.



El titular del instituto de salud dijo que la falta de medicamentos que se ha presentado no se debe a que el IMSS no compre los fármacos, sino a que algunos laboratorios dejan de producir o se quedan sin stock.



Con las compras consolidadas de medicamentos, sostuvo, se ha comprado 30 por ciento más fármacos y se ha mejorado el abasto.