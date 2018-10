Definirá Corte sobre mariguana recreativa

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará este miércoles si establece una jurisprudencia que permitiría cultivar y consumir mariguana con fines recreativos a cualquier ciudadano que solicite un permiso al Gobierno federal.



La Primera Sala del máximo tribunal debatirá dos proyectos de sentencia en los que los ministros Arturo Zaldívar y Norma Piña proponen invalidar los artículos de la Ley General de Salud que establecen la prohibición absoluta de la cannabis.



Las propuestas precisan que los consumidores no podrán vender ni distribuir a terceros la mariguana que cultiven.



"La declaratoria de inconstitucionalidad anterior no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que respecto de estos actos no existió solicitud y el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad no debe perjudicar a terceros", señalan.



Según los ministros, las normas impugnadas violan los derechos humanos a la dignidad, pluralismo, personalidad, propia imagen, libertad personal y corporal, así como la salud propia, porque "el autoconsumo privado de mariguana no daña a terceros".



De aprobarse, serían ya cinco los amparos concedidos para los mismos fines y conformaría una jurisprudencia obligatoria para todos los juzgados y tribunales del país, ya que en noviembre de 2015 también la Primera Sala falló tres casos en los términos ahora propuestos.



Los Ministros proponen declarar inconstitucionales los artículos 235, último párrafo; 237; 245, fracción I; 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, que impiden la autorización sanitaria para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el enervante, así como también adquirir legalmente la semilla.



La prohibición de estas actividades, consideran, es una medida desproporcionada, no obstante que son necesarias para que pueda completarse la cadena de autoconsumo con fines lúdicos y recreativos amparada por el libre desarrollo de la personalidad de los quejosos.



Una eventual jurisprudencia tampoco implicaría la legalización de facto de la producción, transporte ni otros actos relacionados con la mariguana, ya que este litigio es de materia administrativa y no penal.



La consecuencia sería más bien que todo aquel que pretenda consumirla con fines recreativos puede solicitar un permiso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).



Si la autoridad sanitaria lo negara, los jueces y magistrados estarían obligados a conceder el amparo a los consumidores, aplicando la hipotética jurisprudencia.