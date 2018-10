Deja reunión con AMLO tranquilos a contratistas

Ciudad de México.- Contratistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) afirmaron que Andrés Manuel López Obrador les dio confianza y tranquilidad tras la cancelación del proyecto.







Guadalupe Phillips, directora general de ICA, aseguró que la reunión con el Presidente electo fue constructiva.







Aseguró que respaldarán su decisión y seguirán trabajando en los proyectos de infraestructura que requiera la nueva Administración.







"Vamos a apoyar la decisión del Gobierno y vamos a trabajar por la infraestructura de este País, fue una muy buena plática y yo creo que tenemos que construir", dijo al salir de la casa de transición, en la Colonia Roma.







"La decisión es del Gobierno entrante y la vamos a respetar y vamos a hacer todo conforme a derecho, y esa es la tónica de la conversación y fue una muy buena conversación".







En tanto, Alberto Pérez Jácome, de Hermes Infraestructura, coincidió en que fue una reunión buena.







Indicó que ahora se harán grupos de trabajo para hacer una terminación ordenada del proyecto de Texcoco.







También dijo que están dispuestos a trabajar en los proyectos del nuevo Gobierno.







"Nos fue muy bien, estamos muy contentos de que se hayan establecido ya las mecánicas, las mesas de trabajo, estamos confiados de que se va a actuar conforme a derecho y que vamos a llegar a cumplir los acuerdos que estableció el señor Presidente electo", comentó.







"Vamos a hacer una conciliación ordenada y civilizada, no hay incertidumbre, no hay, nos vamos tranquilos de que se va a actuar conforme a derecho".







Phillips y Pérez Jácome indicaron que en la reunión con el Presidente electo no se entró en detalles sobre la manera en la que serán compensados tras la cancelación del NAIM, pero confiaron en que se actuará conforme a derecho.