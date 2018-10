'El Pistache' casi llora cuando lo detuvieron

Ciudad de México.- El día de ayer, elementos de la Secretaría de Marina, de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina detuvieron a supuestos miembros de ‘La Unión de Tepito’, incluido David “N”, alias “El Pistache”, a quien se le señala de quedar como líder de la organización tras la captura de “El Betito”.



Desde hace un par de meses se le seguía la pista. Era de los hombres más buscados por la policía debido a que se le acusaba de homicidios, secuestros, trata de personas, extorsiones, entre otros delitos. Las autoridades ya sabían sus movimientos, desde los lugares a donde acudía y hasta las mujeres con que se reunía.



Ya conocían que los lunes por la noche se trasladaba del departamento ubicado en Lomas de Santa Fe, donde vivía, hacia la colonia Narvarte para que le entregaran las ‘ganancias’ que los extorsionadores y narcomenudistas obtenían durante el fin de semana.



Fue en la madrugada del martes que miembros de las distintas corporaciones llegaron a los departamentos en Santa Fe y la Narvarte, y a una casa en Tepito. De manera simultanea entraron a los tres lugares.



En Santa Fe, donde estaba “El Pistache”, no hubo resistencia. Él acababa de cenar pizza y esperaba la llegada de unos consomés. Cuando entraron por él y sus cómplices no tenían su arsenal cerca.



Al momento de su detención se puso pálido, se quedó sentado y con ganas de llorar. Un agente federal le acercó una bebida Yakult y se lo dio en la boca. No habló más.



En el mismo lugar se encontraba Daniel “N”, también conocido como “El Tiger”, otro líder del grupo delictivo.



Además de las armas, en el departamento se hallaba ropa de lujo y exclusiva, donde predominaban marcas como Louis Vuitton, Gucci y Dolce & Gabbana.