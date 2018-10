Ciudad de México- Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, perdió un primer "round" en el intento de frenar el procedimiento de extradición iniciado en su contra por las acusaciones del gobierno de Veracruz sobre un supuesto desvío de más de 100 millones de pesos.



El Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México declaró infundado el recurso de queja número 168/2018 presentado por la defensa de Karime Macías y confirmó la decisión de negarle la suspensión provisional contra la orden de detención provisional con fines de extradición y su posible ejecución.



De acuerdo con el expediente 454/2018, el juez Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México admitió a trámite la ampliación de la demanda de Karime Macías para que litigue contra su posible entrega a las autoridades mexicanas.



La admisión fue emitida en cumplimiento a la orden del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal que consideró que impedir a la esposa de Duarte ampliar su demanda de amparo, en la que sólo había impugnado la orden de aprehensión, implicaba obstaculizar la impartición de justicia.



Pero en su acuerdo, el juez negó la suspensión provisional solicitada por la defensa de Macías Tubilla por lo que presentó un recurso de queja que resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado.



En su resolución, los magistrados confirmaron la decisión del juez de amparo, por lo que Macías Tubilla deberá esperar a que se realice la audiencia incidental, para la cual actualmente no hay fecha, para que el juez resuelva si le concede o no la suspensión definitiva.



El desvío por el que la esposa de Duarte es señalada supuestamente lo cometió cuando estaba al frente del Sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en su carácter de primera dama de Veracruz.



Desde mayo pasado, la Secretaría General de Interpol emitió una ficha roja para localizar y detener a la esposa de Javier Duarte pues la orden de aprehensión emitida en su contra es por daño patrimonial de 112 millones de pesos en perjuicio del estado de Veracruz.



Durante su comparecencia de este miércoles ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República afirmó que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya ha sido solicitada formalmente la detención con fines de extradición de Karime Macías as las autoridades de Inglaterra, país en el que el gobierno de Veracruz la ubicó desde el mes de mayo.