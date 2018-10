Ordenan reponer orden de aprehensión contra Yarrington

Ciudad de México— Un juez federal determinó que debe valorarse nuevamente si se libra o no la orden de aprehensión contra Tomás Yarrington por presuntamente lavar 12.7 millones de pesos y 450 mil dólares en la compra de tres inmuebles en México y Estados Unidos, a través de prestanombres.



El juez Jesús Chávez Hernández concedió el amparo y protección de la justicia al exgobernador de Tamaulipas en una sentencia que obliga a precisar si el lavado que le imputan es un delito instantáneo o permanente y, con base en ello, pronunciarse sobre la prescripción del ilícito.



Este fallo aún no es definitivo, debido a que la PGR ya solicitó su revisión y será el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal el encargado de resolverlo.



La orden de aprehensión combatida con este amparo fue librada el 25 de mayo de 2017 por el Juez Séptimo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca y es uno de los dos mandatos de captura por los cuales México pidió la extradición de Yarrington, que fue negada por Italia.



De acuerdo con el fallo del amparo dictado por el Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo Penal, el impartidor de justicia que ordenó la aprehensión no precisó algunas características del delito imputado, las cuales determinan la vigencia del mandato judicial.



Por ello establece que el juez de la causa debe primero definir si el lavado que se atribuye a Yarrington es un delito que se cometió en forma instantánea, continuada o permanente.



En el primer caso el plazo de prescripción empieza a contarse desde el momento en que se consuma el ilícito; en el segundo, desde el día en que se comete la última conducta punible, y en el tercero cuando cesa su consumación.



Este aspecto es clave para el futuro de esta acusación de la PGR contra el ex Mandatario, debido a que el lavado de dinero se basa en adquisiciones inmobiliarias que concretaron sus supuestos testaferros entre 1999 y 2005.



En 1999, el departamento 1401 del edificio Bridgepoint, en la Calle 334 Padre Boulevard, en el sur de la Isla del Padre, en Texas, en 450 mil dólares.



En 2002, el rancho El Mirador, de 500 hectáreas, en San José de las Rusias, en Soto la Marina, Tamaulipas, con un valor de 6.7 millones de pesos.



Y en 2005, el rancho El Colmenar, de 100 hectáreas, también en Soto la Marina, comprado en 6 millones de pesos.



Yarrington tiene otra orden de aprehensión en México, librada por el Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros por delitos contra la salud y basada en testimonios que lo vinculan con el Cártel del Golfo.



El 9 de abril de 2017 el ex Gobernador fue detenido en Italia y el 20 de abril del presente año fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará un juicio por 11 cargos penales relacionados con narcotráfico.